YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'nun tarihi meydanının kuşlarına belediye sahip çıktı

Kastamonu'nun tarihi meydanının kuşlarına belediye sahip çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Tarihi Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanı mesken tutan ve koronavirüs salgınında yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara, belediye her gün yem bırakıyor - Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "Bu yuvalar ve oradaki kuşlar bir anlamda ecdat yadigarı. Onlara da kayıtsız kalamazdık''

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, belediye ekipleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydan başta olmak üzere şehrin kuş yoğunluğunun fazla olduğu yerleri düzenli aralıklarla ziyaret eden belediye ekipleri, buralara yem bırakıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Koronavirüsle ilgili en erken tedbirleri alan belediyelerden biri olduklarına işaret eden Vidinlioğlu, "26 Şubat itibarıyla ilk dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Hilal Masa'yı devreye sokarak zabıtamız aracılığıyla insanların ihtiyaçlarını evlerine bıraktık." dedi.

Sokak hayvanlarının beslenmesinin bu dönem çok önemli olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, "Bu dönemde çoğunluk evde kaldığı için sokak hayvanlarının beslenmesinde ciddi problemler ortaya çıktı. Bizim zaten besleme noktalarımız vardı. Bunlara yeni eklemeler yaptık. Şehrin 20 noktasında besleme noktası oluşturduk. Köpekler için bir, kediler için de iki kez yemek bırakıyoruz. Bunda hayvanseverlerin de ciddi katkısı oldu." diye konuştu.

Kuşların bu dönemde yem bulmakta güçlük çektiğini belirten Vidinlioğlu, "Bu anlamda en büyük sıkıntılardan biri de kuşlar ve özellikle Nasrullah Meydanı'ndaki güvercinlerdi. Sokağa çok az sayıda insan çıktığı için güvercinlerin aç kalma riski vardı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz personeli ve zabıtamızın katkıları ile oradaki güvercinlerin beslenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu yuvalar ve oradaki kuşlar bir anlamda ecdat yadigarı"

Nasrullah Meydanı'nın çevresinde çok sayıda tarihi mekan bulunduğunu anlatan Vidinlioğlu, "Ecdadımız o dönemde bu mekanlara çok sayıda yuva yapmış. Bu güvercinler o yuvalardan çıkarak Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlarımızın attığı yemleri yiyordu. Bu yuvalar ve oradaki kuşlar bir anlamda ecdat yadigarı. Onlara da kayıtsız kalamazdık. Onların beslenmesi için de gerekli çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Bölgede kuş yemi satan Bayram Yazıcı da uzun yıllardır bu işi yaptığını belirterek ''Nasrullah Meydanı'na her sabah gelir yem satarım. Koronavirüs nedeniyle insanlar pek dışarı çıkmıyor. Burada kuşlara da yem dağıtan yok. Nasrullah Meydanı bu dönemde boş. Kuşlara yem atan olmadığı için belediye kuşları yemliyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kuşlar Nasrullah Meydanı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:47
İkindi
16:37
Akşam
19:47
Yatsı
21:19

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Buhara Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.