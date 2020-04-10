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Kastamonuspor 500 aileye gıda kolisi dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.04.2020 10:54 | Son Güncelleme

Gıda kolilerinin dağıtımı sırasında çocuklara kırmızı-siyahlı takımın atkı ve şapkası hediye edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Takım kaptanı Faruk Öcal tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya kırmızı-siyahlı futbolcuların yanı sıra, kulüp başkanı Enes Ege Aygün de destek verdi.

Gıda kolileri, kulüp personeli tarafından ailelere dağıtılırken, bu esnada çocuklara da Kastamonuspor atkısı ve şapkası hediye edildi.

Başkan Enes Ege Aygün gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Aygün, "Bu zor günleri ancak birlik olarak aşabiliriz. Birbirimize sahip çıkacak olan kişiler yine bizleriz. Kastamonu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

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