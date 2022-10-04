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Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi:

04.10.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Türkiye Kupası) Bizim için yenmek veya yenilmek önemli değil. Sahaya çıkıp en iyi mücadelemizi ortaya koyarak, Kastamonu'yu temsil edeceğiz"

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda mücadele edecek TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'da, Galatasaray ile eşleşmenin mutluluğu yaşanıyor.

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Burak İzbeli ve takımın teknik direktörü Metin Akpunar, Galatasaray eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray gibi ülkenin önemli kulüplerinden biri ile karşılaşacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İzbeli, "Bizim için yenmek veya yenilmek önemli değil. Sahaya çıkıp en iyi mücadelemizi ortaya koyarak, Kastamonu'yu temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını vurgulayan İzbeli, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine konuk olacağımızın farkındayız. Ama sahaya çıkıp, mücadelemizi ve yüreğimizi ortaya koyacağız. Kuranın iki takıma da hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Akpunar ise önemli bir takımla karşı karşıya geleceklerine dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Türk futbol tarihinin en büyük başarılarında imzası bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanma başarısı göstermiş olan Galatasaray ile bu turda eşleştiğimiz için son derece mutluyuz. Bu karşılaşmanın futbolcularımızın gelişimi açısından güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Galatasaray karşısında futbolun doğrularını ve oyunun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışacağız. Ayrıca, İstanbul'da yaşayan taraftarımızın bu maça yoğun ilgi göstereceklerine ve bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum."

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