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Kastamonuspor'da 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.12.2020 00:35 | Son Güncelleme

Kastamonuspor'da 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5’i çalışan olmak üzere 20 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün Eyüpspor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri'nde teknik heyete, futbolculara ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan 5 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 20 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

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