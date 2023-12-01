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Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kardeşe 9’ar yıl hapis cezası

01.12.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuksuz yargılanan 2 kardeşe 9’ar yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kardeşe 9’ar yıl hapis cezası

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan T.S. ve K.S. katılmazken, müşteki D.S., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada tutuksuz sanıklar T.S. ve K.S.’nin ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Müşteki D.S. ifadesinde, "T.S. ve K.S. kardeşler bu eylemi planlayarak yaptı. Eminim canıma kastettiler. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, T.S. ve K.S. ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7’şer yıl 11’er ay, ‘ruhsatsız silah kullanmak’ suçundan ise 1’er yıl 3’er ay olmak üzere toplamda 9’ar yıl 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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