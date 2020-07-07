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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs seri numarası silinmiş

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi tarafından kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs seri numarası silinmiş tabancayla birlikte yakalandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kasten öldürme suçundan aranan bir şahsın Özgürlük Mahallesi’nde bulunan bir ikamette saklandığının tespit edilmesiyle adres takibe alındı.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs seri numarası silinmiş

Gaziantep polisi tarafından kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs seri numarası silinmiş tabancayla birlikte yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kasten öldürme suçundan aranan bir şahsın Özgürlük Mahallesi’nde bulunan bir ikamette saklandığının tespit edilmesiyle adres takibe alındı. Söz konusu şahsın bulunduğu ikametten çıkarak Göztepe Mahallesine kadar birçok araç değiştiren şüpheli, başka bir adrese intikal etmesi üzerine yapılan operasyonda, seri numarası bulunmayan tabanca, bu tabancaya ait fişekler ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs seri numarası silinmiş

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