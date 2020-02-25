’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs ve yarama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli K. Ş.’nin Alanya’da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir evde gizlediğini tespit ederek eve baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan K.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan K. Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

