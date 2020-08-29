Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adalete teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün eski sanayi sitesindeki bir işyerinde meydana gelen ve olayın ardından firar eden olayın şüphelisi Y.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan olayda ağır yaralanan B.Ç.‘nin Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

