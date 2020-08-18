Kasten yaralama ve tehdit suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği tarafından 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele bürosu tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir kadının kendisini darp ederek yaralayan ve tehdit eden C.C.K.’dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında C.C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.C.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

