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Katar Hayır Derneğince Suriye'ye 14 tır yardım gönderildi

19.11.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar Hayır Derneğince Suriye'ye 14 tır yardım gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Katar Hayır Derneği tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere hazırlanan 14 yardım tırı, Gaziantep'ten uğurlandı.

Katarlı hayırseverlerin destekleriyle toplanan ve içerisinde konteyner, çadır, soba, kuru ve konserve gıdalarla kişisel bakım malzemelerinin bulunduğu tırların Suriye'nin kuzeyine gönderilmesi öncesi, Şahinbey ilçesindeki Kapçağız Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Derneğin Türkiye Temsilcisi Muhammed Ouahi, buradaki konuşmasında, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için yardım yaptıklarını söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle insanların daha ağır şartlarda yaşadıklarını ifade eden Ouahi, "Kışın gelmesiyle Suriyeli kardeşlerimizin artan ihraçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için bize olanak sağlayan Türk makamlarına teşekkür ediyoruz. Yardım tırlarımızın bugün 14'ünü yolluyoruz. Suriyeli kardeşlerimize 180'i aşkın yardım tırı göndermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar yola çıktı.

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