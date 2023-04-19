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Katar'dan gelen konteynerlerden 743'ü Malatya'daki depremzedeler için kuruldu

19.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Katar'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerlerden bir bölümü, Malatya'daki depremzedeler için kuruldu.

Malatya'da AFAD koordinesinde, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için Yaka Mahallesi'nde, içerisinde banyo ve lavabonun yanı sıra yatak, dolap ve buzdolabı gibi çeşitli eşyaların bulunduğu 785 konteynerin yer alacağı yaşam alanı oluşturulacak.

Katar'dan gemilerle İskenderun Limanı'na gelen konteynerlerden bir kısmı, konteyner kente yerleştirilmek üzere tırlarla Malatya'ya ulaştırıldı.

Malatya'da koordinatör olarak görev yapan Kırşehir AFAD Müdürü İbrahim Avşar, AA muhabirine, depremlerin ardından kentte toparlanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kentin 57 noktasında konteyner kent kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Avşar, Yaka Mahallesi'ndeki alanla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası 67 dönüm üzerine kurulmuş bir konteyner kent. Alanda vatandaşlarımızın kullanımı için Katar'dan gelen 743 konteyner yer alıyor. Bunlara ek olarak 15 konteynerimizi okul, 9 konteynerimizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 konteynerimizi hastane, 2 konteynerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hizmetleri için tahsis ettik. Alanda ayrıca güvenlik görevlileri için 2, yönetim ofisleri için de 10 konteyner ayrıldı. Toplamda burada 785 konteyner olacak. Konteyner kentimizin altyapı çalışması yüzde 100 tamamlandı."

Bayram süresince çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini aktaran Avşar, depremzedeleri daha rahat koşullarda konaklatabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Avşar, AFAD olarak kurdukları konteynerlerin iç dizaynı ve bakımıyla ilgilendiklerini belirterek, "Konteynerleri, gerekli bakım ve kontrol çalışmalarını yapıp hazır hale getirildikten sonra inşallah halkımızın kullanımına açacağız. Buradaki bakım çalışması da yüzde 30 seviyesindedir. Çalışmalarımız devam ediyor, konteynerler içerisinde yapmamız gereken küçük değişiklikler var." diye konuştu.

Termosifonları konteynerlerin içerisine aldıklarını anlatan Avşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konteynerlerde iki yatak, mini buzdolapları, tuvaleti ve duşu içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımıza yaşam alanı sunuyoruz. İlimizde devam eden 57 konteyner kentimizin aşırı yağışlar nedeniyle altyapısının süreci biraz uzamış olsa da biz bayramda da çalışmalarımıza ara vermeden sürdüreceğiz."

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