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Katarlı iş adamı Mohammad S. Ahmed: “Bu yıl yatırım önceliğimiz Türkiye”

03.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Katarlı iş adamı Mohammad S. Ahmed: “Bu yıl yatırım önceliğimiz Türkiye”

Katarlı ünlü iş adamı, Mind Of Dream (MOD) firmasının CEO’su Mohammad S.

Katarlı ünlü iş adamı, Mind Of Dream (MOD) firmasının CEO’su Mohammad S. Ahmed, bu yıl yatırım önceliklerinin Türkiye olduğunu açıkladı.
Türkiye’de yatırım yapmak istediğini ve bu konudaki ön araştırmaları tamamladıklarını ifade eden ünlü işadamı Mohammad S. Ahmed, “Özellikle teknoloji ve İnşaat alanında doğrudan yatırım, şirket satın alma ya da ortaklık modelleri ile agresif yatırım stratejisi ile hareket edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin, ucuz ve kaliteli iş gücü potansiyeli, jeopolitik konumu, tarih ve kültürel iklim benzerliği sebebiyle kendileri için çok cezbedici olduğunun altını çizen ünlü işadamı, “Türkiye pandemi krizini çok iyi yönetti ve ekonomisinin en az seviyede olumsuz etkilenmesini başardı. Pandemiden önce durma noktasına gelen inşaat sektörünün canlanması için gereken teşvikleri zamanında verdi. İnşaat sektörünü canlandırdı. Biz de bu alanda çalışmalarımıza Türkiye’de devam etme kararı aldık. Türkiye, teknoloji ve inovasyon alanında da kaliteli ve ucuz iş gücü bulabileceğimiz bir devlet. Bu sektörde girişim yapmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye yatırım yapmak için çok uygun bir zeminde.” diyerek neden ülkemizde iş yapmak istediğini belirtti.
Mohammad S. Ahmed aynı zamanda global çapta bir firma olduklarını iş kollarının sadece inşaat ve teknoloji olmadığını pek çok iş kolunda faaliyet veren bir konsorsiyum olduklarını da sözlerine ekledi.

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