Kate Hudson: Çıplaklığı hep sevdim

Kate Hudson, InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulundu. ABD'li oyuncu, 40 yaşına girmenin kendisine bilgelik kattığını söyledi.

Hudson, “Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyleri başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki, şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum” dedi. Yaşını kafasına takmadığını belirten Kate Hudson, "40 sadece bir yaş ve bence mükemmel bir yaş" şeklinde konuştu.

2001 yılında dergi için kamera karşına geçtiğinde soyunmanın zor olmadığını anlatan yıldız, çıplaklığı sevdiğini de itiraf etti.

Hudson, "Kariyerim boyunca yaptığım her işe gönlümü verdim. İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" dedi.

