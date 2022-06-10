Katerina Vackova Quaertet "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde, Katerina Vackova Quaertet konser verdi.

NG Afyon'daki konserde, Çek sanatçıya, piyanoda Roman Palisa, bas gitarda Jan Korba, davulda Vaclav Pitule eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Vackova birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festival, yarın kapanış konseriyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz