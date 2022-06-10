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Katerina Vackova Quaertet "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde sahne aldı

10.06.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katerina Vackova Quaertet "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde sahne aldı

Katerina Vackova Quaertet "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde, Katerina Vackova Quaertet konser verdi.

NG Afyon'daki konserde, Çek sanatçıya, piyanoda Roman Palisa, bas gitarda Jan Korba, davulda Vaclav Pitule eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Vackova birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festival, yarın kapanış konseriyle sona erecek.

Katerina Vackova Quaertet

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