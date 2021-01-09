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Katı atık aktarma istasyonunu incelediler

09.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçeye kazandırılan katı atık arıtma tesisini yerinde inceledi.Ali Gür’ü gerçekleştirdiği inceleme gezisi sırasında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı yöneticilerinden Elmas Özmen de yalnız bırakmadı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce; Altınova, Küçükköy, Ayvalık ve Gömeç ‘in açık hava çöp depolama alanlarının ıslah edilerek hizmete açılan katı atık aktarma istasyonunu gezerek yetkililerden bilgi alana Ali Gür ve Elmas Özmen, kış sezonunda günde ortalama 90, yaz sezonunda ise 200 ton katı atık toplanan merkezin çalışma şeklini gözlemlediler.Katı atık depolama tesisinin sadece çevre bazlı olmayıp, toplanan atıkların il merkezinde gaza dönüştürülmesiyle de ekonomik açıdan büyük bir artı sağlanmasının Ayvalık ve Gömeç’in çevre kirliliğinin çok büyük oranda önüne geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gür, muhabirimize yaptığı açıklamada, ıslah edilen açık çöp depolama alanlarının da doğaya başarılı bir şekilde geri sunulmasının yıllardır özlenen bir tablo olduğunu vurguladı.Çevresel anlamda çok önemli olan tesisi bölgeye kazandırdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, hazırladıkları çevresel projeleri hayata geçirerek daha yaşanılası bir Ayvalık’ı ortaya çıkarabilmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçeye kazandırılan katı atık arıtma tesisini yerinde inceledi.
Ali Gür’ü gerçekleştirdiği inceleme gezisi sırasında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı yöneticilerinden Elmas Özmen de yalnız bırakmadı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce; Altınova, Küçükköy, Ayvalık ve Gömeç ‘in açık hava çöp depolama alanlarının ıslah edilerek hizmete açılan katı atık aktarma istasyonunu gezerek yetkililerden bilgi alana Ali Gür ve Elmas Özmen, kış sezonunda günde ortalama 90, yaz sezonunda ise 200 ton katı atık toplanan merkezin çalışma şeklini gözlemlediler.
Katı atık depolama tesisinin sadece çevre bazlı olmayıp, toplanan atıkların il merkezinde gaza dönüştürülmesiyle de ekonomik açıdan büyük bir artı sağlanmasının Ayvalık ve Gömeç’in çevre kirliliğinin çok büyük oranda önüne geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gür, muhabirimize yaptığı açıklamada, ıslah edilen açık çöp depolama alanlarının da doğaya başarılı bir şekilde geri sunulmasının yıllardır özlenen bir tablo olduğunu vurguladı.
Çevresel anlamda çok önemli olan tesisi bölgeye kazandırdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, hazırladıkları çevresel projeleri hayata geçirerek daha yaşanılası bir Ayvalık’ı ortaya çıkarabilmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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