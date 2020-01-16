Katı atık ve bertaraf tesisinin 4’üncüsü Menderes’e kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes’te katı atık bertaraf tesisi kurmaya hazırlanırken, kurulacak tesis, İzmir’in 4’üncü katı atık bertaraf tesisi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu çözmek ve çöpü ekonomik değere dönüştürmek için Menderes’te Çakaltepe Gölova mevkisinde katı atık bertaraf tesisi kurmaya hazırlanıyor. Çiğli’deki Harmandalı Katık Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, yapımı devam eden Bergama ve Ödemiş’teki entegre katı atık yönetim tesislerinin ardından Menderes, İzmir’in dördüncü katı atık tesisi olacak. Menderes Belediyesi Meclis Salonunda bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi meclis üyeleri kurulacak katı atık tesisini masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Tunç Soyer, "Biz İzmir markasını dünyaya duyurmak istiyoruz. Çöpünü en iyi şekilde ayrıştıran buradan enerji üreten bir kent olmak zorundayız" dedi.

Başkan Soyer, geçtiğimiz kasım ayında işletmeye alınan Harmandalı Biyogaz Tesisini örnek vererek, "Harmandalı deyince herkesin aklına çöp dağları geliyordu. Şimdi oradaki tablo değişti. Koku, sinek sorunu kalmadı. Çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. Ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. İzmir’in ilçelerinin çöplerinin kilometrelerce öteden Harmandalı’na taşınması kente zarar veriyor. Çünkü yakılan mazotun parasını yine vatandaşlar olarak bizler ödüyoruz" diye konuştu.

Bunun yerine ilçelere yakın mesafelerde çöplerin daha temiz, kolay bertaraf edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması gerektiğini belirten Soyer, şunları söyledi:

"Menderes büyüyor. Bu ilçenin çöpünü bertaraf etmek gibi bir derdi var. Yapacağımız tesisler kokusu olmayan, çevreye zarar vermeyen tersine yapıldığı bölgele istihdam sağlayan tesisler. Ortaya çıkacak kompostu, atık ısıyı da bölgenin ihtiyacı doğrultusunda kullanacağız. Tesisin ürettiği ekonomi değeri yine Menderesliler kullanacak."

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, "Tesis kapalı sistem, çok güzel. Çöp dağları olmayacak ve elektrik üretilecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ise şu ifadelere yer verdi:

"Menderes ilçesinde kuracağımız tesiste atık ısının elde edilmesi ile seralara enerji iletilmesi söz konusu olacak."

