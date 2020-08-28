Katı gübre dağıtma makinesi çiftçinin hizmetinde

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince temin edilip İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğüne verilen katı gübre dağıtma makinesi, yapılan protokolle çiftçilerin hizmetinde kullanılması için Ziraat Odası başkanlığına teslim edildi.

Makine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekonomik yatırım desteği programı kapsamında desteklenen Osmaneli Tarım Orman İlçe Müdürlüğünün yapmış olduğu proje ile İl Özel İdaresi tarafından Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliğine ayrılan bütçe ile alındı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılacak olan katı gübre dağıtma römorkunu tesliminde Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım Orman Müdürü Serkan Diker ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur’dan bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Teslim töreninde konuşan İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ ve Orhan Uğur, tarlaya katı gübre saçılmasının verim açısından önemli olduğunu belirterek, "Biz katı gübre dağıtım römorkunu çiftçilerimizin tarlalarından daha güzel ve verimli ürün alabilmeleri için, verimli olacağını düşünerek aldık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye belirttiler

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur da, 6 tonluk katı gübre römorkun üyeler tarafından çok cüzi bir rakamla kiralanabileceğini söyledi. Uğur, "Oda olarak çiftçinin ihtiyacı olan ekipmanı alarak çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Bu makinenin katı gübre dağıtımında kullanılması ile tarladan daha yüksek verim alabilecekler. Ziraat Odası olarak organik tarıma önem veriyoruz. Toprağımızı kimyasal gübrelerden uzak tutuyoruz. Toprağın kireçlenmesini, tuzlanmasını önlemiş oluyoruz. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

