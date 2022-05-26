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Katı yakıt istatistikleri

26.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Martta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 363 bin 815 ton, taş kömürü kokunda 394 bin 25 ton ve taş kömüründe 135 bin 233 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim martta bir önceki aya göre yüzde 18,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 479 bin 538 ton, taş kömüründe 2 milyon 295 bin 756 ton ve taş kömürü kokunda 457 bin 286 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, martta taş kömürü teslimatının yüzde 63,2'si termik santrallere, yüzde 15,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8'i termik santrallere ve yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı martta yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,2, taş kömüründe yüzde 5,9 olarak belirlendi.

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