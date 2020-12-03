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Katı yakıt taşıyan kamyon köy meydanına yuvarlandı

GİRESUN HABERLERİ  | 03.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Trabzon’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine giden kamyon kaza yaptı.

Trabzon’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine giden kamyon kaza yaptı. Kamyon sürücüsü kazada yaralanırken büyük maddi hasar meydana geldi.
Trabzon’dan Giresun’un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerine katı yakıt taşıyan kamyon, Eğribel yolu inişi sırasında Asarcık köyü mevkiinde yuvarlanarak kaza yaptı. Kamyonun iniş sırasında fren balatalarının ısınması sonucu kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Asarcık köyü meydanında yuvarlanarak kaza yapan kamyonda büyük maddi hasar oluşurken çevrede kimsenin olmaması büyük bir felaketin önüne geçti. Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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