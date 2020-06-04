SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Katie Boulter kariyerini kenara bıraktı yaşlılara yardım ediyor

Katie Boulter kariyerini kenara bıraktı yaşlılara yardım ediyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

İngiliz tenisçi Katie Boulter, koronavirüs pandemisi nedeniyle spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından, kendisini hayır işlerine adadı. Güzel tenisçi bir yardım kuruluşunda görev alamaya başladı.

23 yaşındaki Boulter, Age UK isimli İngiltere'nin en büyük yardım kuruluşlarından birinde gönüllü olarak görev almaya ve yaşlı insanlara yardım etmeye başladı.

Katie Boulter, kendini hayır işlerine adadı

Gerekli eğitimleri Çarşamba günü tamamlayan genç tenisçi, koronavirüs nedeniyle 3 aydır Londra'da olduğu için, Leicester'da yaşayan ve çok sevdiği büyükbabası ve büyükannesini göremediğini söylerken, yaşlı insanlara yardım etmeye başlamak için sabırsızlandığını söyledi.
"Bu zor dönemde onlara yardım edebilirim" diyen Boulter, "Gidip onları görebilir, telefonla konuşabilir ya da alışverişlerini yapabilirim. Temel olarak, hayatlarını daha kolay hale getirmek için çabalayacağım. Umarım kendilerini yalnız hissetmezler ve umarım Leicester City taraftarı olurlar. Onlarla konuşacak çok şeyim olurdu" ifadelerini kullandı.
Katie Boulter, büyükbabasının sıkı bir Leicester City taraftarı olması nedeniyle Premier Lig ekibine gönül vermiş durumda. 2016 yılındaki şampiyonluğu büyükbabası Brian ile birlikte kutlayan genç tenisçi, onu çok özlediğini belirterek "Çok sayıda görüntülü konuşma yaptık. Onu mümkün olduğunca mutlu etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle dünya sıralamasında 374.'lüğe gerileyen 23 yaşındaki tenisçi, Wimbledon'a katılmayacağını duyurmuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

F.Bahçe'ye sürpriz forvet

F.Bahçe'ye sürpriz forvet

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Katie Boulter kariyerini kenara bıraktı yaşlılara yardım ediyor

Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşuyor!

İşte Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi

İşte dünyanın en zengin sporcusunun lüks dairesi

Mercedes F1 Takımı, Sebastian Vettel'e açık kapı bıraktı

Mercedes Vettel'in peşinde

11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ölümden döndü

Korkunç kaza! 11 yaşındaki sporcu ölümden döndü

Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

EYOF 2021'de kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

Buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.