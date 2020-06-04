Katie Boulter kariyerini kenara bıraktı yaşlılara yardım ediyor

23 yaşındaki Boulter, Age UK isimli İngiltere'nin en büyük yardım kuruluşlarından birinde gönüllü olarak görev almaya ve yaşlı insanlara yardım etmeye başladı.

Katie Boulter, kendini hayır işlerine adadı

Gerekli eğitimleri Çarşamba günü tamamlayan genç tenisçi, koronavirüs nedeniyle 3 aydır Londra'da olduğu için, Leicester'da yaşayan ve çok sevdiği büyükbabası ve büyükannesini göremediğini söylerken, yaşlı insanlara yardım etmeye başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

"Bu zor dönemde onlara yardım edebilirim" diyen Boulter, "Gidip onları görebilir, telefonla konuşabilir ya da alışverişlerini yapabilirim. Temel olarak, hayatlarını daha kolay hale getirmek için çabalayacağım. Umarım kendilerini yalnız hissetmezler ve umarım Leicester City taraftarı olurlar. Onlarla konuşacak çok şeyim olurdu" ifadelerini kullandı.

Katie Boulter, büyükbabasının sıkı bir Leicester City taraftarı olması nedeniyle Premier Lig ekibine gönül vermiş durumda. 2016 yılındaki şampiyonluğu büyükbabası Brian ile birlikte kutlayan genç tenisçi, onu çok özlediğini belirterek "Çok sayıda görüntülü konuşma yaptık. Onu mümkün olduğunca mutlu etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.