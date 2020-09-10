YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı, mahkeme müebbet hapis verdi

Katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı, mahkeme müebbet hapis verdi

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaklaşık 14 ay önce meydana gelen cinayette, aynı zamanda komşusu olan 4 çocuk babası Mehmet Biçer’i öldüren katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı.

Katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı, mahkeme müebbet hapis verdi

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaklaşık 14 ay önce meydana gelen cinayette, aynı zamanda komşusu olan 4 çocuk babası Mehmet Biçer’i öldüren katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı. Cinayetten sonra akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için çeşitli hastanelere gönderilen Mehmet Peker’e, raporların ardından müebbet hapis cezası verildi.
Olay 21 Temmuz 2019 günü yaşanmıştı. Köşk ilçesinde elektrikçilik yapan ve 42 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu. Kafası taşla ezilen ve vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası bulunan elektrikçi Mehmet Biçer’in evinin önünde öldürüldükten sonra dere kenarına sürüklendiği tespit edilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet Biçer’in evinin hemen yanındaki evin balkonunda bulduğu kanlı tişörtten yola çıkarak cinayeti komşusu Mehmet Peker’in işlediğini tespit etmişti.
Olaydan sonra kanlı elbiseleri bulunan ancak kendisi kaçan Mehmet Peker, ekiplerin çalışmaları sonucu olaydan birkaç gün sonra İzmir’de bir restoranda yemek yerken yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Mehmet Peker’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için çeşitli hastanelerde muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi. Hastaneden gelen raporlarda akıl sağlığı yerinde olduğu belirlenen katil zanlısı Mehmet Peker, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı, mahkeme müebbet hapis verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
13:11
İkindi
16:44
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.