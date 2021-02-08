Katlı kavşak 87 günde tamamlanarak trafiğe açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Caddenin kesiştiği noktada hayata geçirdiği katlı kavşak trafiğe açıldı. 87 günde tamamlanan kavşakta temizlik, çevre düzenleme ve güvenli sürüş çalışmaları tamamlandı. Kavşakta düşey ve yatay işaretleme, güvenli sürüş için yol butonları ve sinyalizasyon işlemleri de bitirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent trafiğindeki yoğunluğu rahatlatmak amacıyla Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde başlattığı Katlı Kavşak Projesi, 87 günde tamamlanarak trafiğe açıldı. Trafiğin kesintisiz ve güvenli seyri için Çatı Kavşağının kuzey-güney istikameti ise trafiğe kapatıldı. Katlı Kavşak projesinde temizlik, çevre düzenleme ve Ulaşım Dairesine bağlı ekiplerin çalışmaları hızlı bir biçimde tamamlandı.

Ekipler, katlı kavşak çalışmasında 7/24 görev aldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, katlı kavşak çalışmalarında 7/24 görev aldı. Ekiplerin trafik güvenliğini esas alarak yürüttüğü çalışmalarda ağır hizmet türü bin 380 metre köprü koruyucu tipi yeni sistem otokorkuluk döşendi, ışıklı bordürler ile de güvenlik önlemleri artırıldı. 740 metre yaya korkuluğu döşenen toplam 712 metre uzunluğundaki projede, bin 200 metre uzunluğunda üstyapı tamamlandı.

78 adet 90’lık prekast kiriş, 729 adet prekast panel, 21 adedi terfi istasyonu için olmak üzere 438 adet fore kazık kullanıldı. Toplam foraj uzunluğu 8 bin 343 metre oldu. Uzunluğu 339 metre olan 28 adet istinat perdesi kullanıldı. Projede bin 800 ton demir, bin metreküp beton, 20 bin ton BSK, 35 bin ton PMAT ve PMT kullanıldı; 50 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. 10 bin metrekare kaldırım döşendi. Bin 700 metre içme suyu hattı, bin 200 metre yağmur suyu hattı, 360 metre kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapıldı. 85 metreküp hacimli terfi istasyonu ile 3 adet saatlik kapasitesi 360 metreküp olan pompalar yerleştirildi. Çalışmada iş güvenliği en üst düzeyde tutuldu ve hiçbir kaza yaşanmadı.