Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Futbol aşkıyla gündeme gelen başarılı model, sosyal medyada da bunu takipçileriyle paylaşıyor.

1 / 13 Sosyal medyanın tanınan simalarından Katrina Maria, en çok futbol sevgisi ile gündeme geliyor.

2 / 13 Sıkı bir Manchester United taraftarı olan Maria, Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını kaçırmıyor.