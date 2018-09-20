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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Manchester United taraftarı olan ünlü model Katrina Maria, geçtiğimiz sezon takımına dair büyük bir hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Futbol aşkıyla gündeme gelen başarılı model, sosyal medyada da bunu takipçileriyle paylaşıyor.

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

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Sosyal medyanın tanınan simalarından Katrina Maria, en çok futbol sevgisi ile gündeme geliyor.

Sosyal medyanın tanınan simalarından Katrina Maria, en çok futbol sevgisi ile gündeme geliyor.
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Sıkı bir Manchester United taraftarı olan Maria, Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını kaçırmıyor.

Sıkı bir Manchester United taraftarı olan Maria, Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını kaçırmıyor.
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Geçtiğimiz sezonun sonunda Manchester United'ın Chelsea ile oynadığı FA Cup finalini Wembley'de izleyen Katrina Maria, hayalini gerçekleştirdiğini söylemişti.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Manchester United'ın Chelsea ile oynadığı FA Cup finalini Wembley'de izleyen Katrina Maria, hayalini gerçekleştirdiğini söylemişti.
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Paylaştığı fotoğraflarla hem futbol sevgisi hem de güzelliği ile dikkat çeken 26 yaşındaki model, sosyal medyada bir hayli popüler.

Paylaştığı fotoğraflarla hem futbol sevgisi hem de güzelliği ile dikkat çeken 26 yaşındaki model, sosyal medyada bir hayli popüler.
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İşte Katrina Maria'nın fotoğrafları...

İşte Katrina Maria'nın fotoğrafları...
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!
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Anahtar Kelimeler:
Katrina Maria Manchester United

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