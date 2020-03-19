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KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu

KARS HABERLERİ  | 19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) virüs salgını nedeni ile ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafların sorunlarını çözebilmek ve ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için, üye talepleri doğrultusunda rapor oluşturdu.KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, oluşturdukları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a gönderdiklerini belirtti.KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 (cornavirüs) salgını kaynaklı üyelerimizde ve esnaflarımızda oluşan mağduriyetler sebebi bir rapor oluşturduk” dedi.KATSO tarafından rapor oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiğini ifade eden Alibeyoğlu, “Beklentimiz, zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde ve salgın sonrası oluşabilecek ekonomik darlıklarda firmalarımızı ayakta tutabilmek ve ekonomimizin kayba uğramadan en kısa sürede eski gücüne kavuşmasını sağlamaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) virüs salgını nedeni ile ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafların sorunlarını çözebilmek ve ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için, üye talepleri doğrultusunda rapor oluşturdu.
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, oluşturdukları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a gönderdiklerini belirtti.
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 (cornavirüs) salgını kaynaklı üyelerimizde ve esnaflarımızda oluşan mağduriyetler sebebi bir rapor oluşturduk” dedi.
KATSO tarafından rapor oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiğini ifade eden Alibeyoğlu, “Beklentimiz, zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde ve salgın sonrası oluşabilecek ekonomik darlıklarda firmalarımızı ayakta tutabilmek ve ekonomimizin kayba uğramadan en kısa sürede eski gücüne kavuşmasını sağlamaktır. Üyelerimizin çağrılarına sessiz kalmadık, üyelerimiz dinledik ve üyelerimizden alınan talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanımıza sunduk. Temenni ediyorum ki Cumhurbaşkanımız da bu taleplere sessiz kalmayacak ve üyelerimizin beklediği müjdeli haberleri açıklayacaktır” diye konuştu.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nca oluşturulan raporda başta personel maaşları ve sigortaları olmak üzere bir çok konuya dikkat çekildi.
KATSO tarafından oluşturulan raporda önemli başlıklar şöyle sıralandı:
Personel maaşları ve sigorta primleri
Virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin personel maaşları ve sigorta primleri devlet tarafından İşsizlik fonundan karşılanmalı. İşletme sahiplerine de SIFIR faizli KGF Destekli İlk 6 Ay ödemesiz Kredi desteği verilmelidir.
Vergi ödemeleri
Virüsten direkt veya dolaylı etkilenen işletmelerin Vergi ödemeleri ertelenmeli ödeme zamanı ise bir sonraki yılın aynı ayına denk gelen dönemin carisi ile birlikte ödenmesine imkan sağlanmalıdır.
Kredi taksitleri
Zaruri olmayan kamu yatırımları durdurulmalı. Daha önceden kullandırılmış kredilerin taksitleri kullandırılma tarihine bakılmaksızın faizsiz olarak üç aydan az olmamak kaydıyla ertelenmelidir.

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