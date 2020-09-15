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KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleştirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.
Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Seviye 5 sınavları Tuğra Motors Firmasında 46 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler.
Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılıyor.

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