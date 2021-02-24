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KATSO’dan vatandaşa ‘yerel esnaftan alışveriş yapın’ çağrısı

24.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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KATSO’dan vatandaşa ‘yerel esnaftan alışveriş yapın’ çağrısı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, salgın sürecinde yerel işletmelere sahip çıkılması çağrısında bulunarak, vatandaşı yerel firmalardan alışveriş yapmalarını istedi.Korona virüs ile mücadele edilen dönemde yerel firmaların zor günler geçirdiğine işaret ederek vatandaşlı yerel firmalardan alışveriş yapmaları noktasında çağrıda bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, salgın sürecinde yerel işletmelere sahip çıkılması çağrısında bulunarak, vatandaşı yerel firmalardan alışveriş yapmalarını istedi.
Korona virüs ile mücadele edilen dönemde yerel firmaların zor günler geçirdiğine işaret ederek vatandaşlı yerel firmalardan alışveriş yapmaları noktasında çağrıda bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen firmaların küçük ve orta ölçekli yerel firmalar olduğu aşikardır. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen nefes kredisinde, odamızın kaynağının yüzde doksanını kredi olarak kullandırdık. Bizim aracılığımızla piyasaya sürülen sıcak para miktarı yaklaşık 15 milyon lirayı buldu. Firmalarımız bir nebze olsun nefes aldı ama bu destekler yine de yeterli değil. Verilen desteklerle beraber en büyük destekçilerinin bizler olması gerekmektedir. Bu günlerde yerel basınımıza sahip çıkarak ve Kastamonu’daki yerel firmalarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim” dedi.

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