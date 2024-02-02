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  4. Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 2 işçi dumandan etkilendi

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 2 işçi dumandan etkilendi

İHA İHA
02.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 2 işçi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki Cilas Teknik Kauçuk fabrikasının boyahane bölümünde yaşandı. Boyahane bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselince ilk olarak duruma fabrikanın kendi ekibi müdahale etti. Olay yerine Çaydeğirmeni ve Devrek Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen iki işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana gelirken Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ufak da olsa bir yangın oldu. Müdahale ettik. Arka taraftaki boyahane kısmında küçük de olsa tam neden olduğunu tespit edemedik. Galiba elektrik kontağından çıktı ama şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Biz de bundan sonra önlemlerimizi alacağız. Kendi elemanlarımız müdahale etti. Biraz büyüyünce haliyle itfaiye çağırmak icabetti. Çevredeki itfaiyeler geldi, sağ olsunlar. Hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an olumsuz bir şey yok. 2 tane dumandan etkilenen arkadaşımız oldu. Onlara da ambulansta müdahale ettiler, hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Arkadaşlarımızın yangın eğitimi var, şirket de yangına karşı donanımlı ama biraz büyüyünce haliyle paniğe kapıldılar. İtfaiye gelince söndürdü. İnşallah yarın sabah üretimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

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