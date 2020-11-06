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Kauçuk fabrikasında çıkan yangına güçlükle müdahale edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.11.2020 01:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kauçuk fabrikasında gece yarısı yangın çıktı.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangına güçlükle müdahale edildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kauçuk fabrikasında gece yarısı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikaya Balıkesir itfaiyesi 6 ekiple müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Gönen ilçesine bağlı Tabakhaneler bölgesinde kauçuk üzerine iş yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbarı alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri 6 ayrı ekiple yangına müdahale etti. Kauçuğun yanıcı madde olması nedeni ile yangına güçlükle müdahale edilirken, itfaiye ekiplerine sürekli olarak köpük takviyesi yapıldı.
Gönen Kaymakamı Aslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi alırken, kauçuk maddeden dolayı yangın esnasında ufak patlamalar yaşandı.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangına güçlükle müdahale edildi

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