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KAÜ’de 9. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi

KARS HABERLERİ  | 22.12.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’nün ev sahipliğinde 9.Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi.Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl ki adıyla 9.Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Uzaktan Eğitim Sistemi (KAUZEM)desteği ile online olarak yapıldı.Kongreye Türkiye, Almanya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Norveç gibi ülkelerden çok sayıda bilim insanı, öğrenci ve sektör çalışanı katılım sağladı.Kongrenin açılış oturumunda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cem Öziç, Kars’ı ve Kafkas Üniversitesi’ni tanıtan sunumunu gerçekleştirdikten sonra Kongrenin açılış dersi Almanya’nın RWTH Aachen Üniversitesinden Prof.

KAÜ’de 9. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’nün ev sahipliğinde 9.Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl ki adıyla 9.Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Uzaktan Eğitim Sistemi (KAUZEM)desteği ile online olarak yapıldı.
Kongreye Türkiye, Almanya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Norveç gibi ülkelerden çok sayıda bilim insanı, öğrenci ve sektör çalışanı katılım sağladı.
Kongrenin açılış oturumunda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cem Öziç, Kars’ı ve Kafkas Üniversitesi’ni tanıtan sunumunu gerçekleştirdikten sonra Kongrenin açılış dersi Almanya’nın RWTH Aachen Üniversitesinden Prof. Dr. Ulrich Schwaneberg tarafından verildi.
5gün süren kongrede Kanser biyolojisinden tıbbi biyoteknolojiye, hücre biyolojisinden endüstriyel ve mikrobiyal biyoteknolojiye kadar farklı disiplinlerde 7 tanesi çağrılı konuşma ve 58 tanesi sözlü bildiri olmak üzere toplam 65 sunum gerçekleştirildi ve 14 adet bildiri de poster olarak sunuldu.

KAÜ’de 9. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi düzenlendi

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