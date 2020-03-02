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Kavacık Köyünde samanlık yandı

BAYBURT HABERLERİ  | 02.03.2020 09:01 | Son Güncelleme

Bayburt merkeze bağlı Kavacık Köyünde bin metrekarelik samanlık hangarında çıkan yangında otlar ve tarım aletleri yanarak kül oldu.Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Bülent Yardımcı ve Belediye Meclis Üyesi Osman Tuluğ ile beraber Kavacık Köyünde gece çıkan yangının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak incelemelerde bulundular.Yangın dün gece saat 02.30 saatinde il merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyünde meydana geldi.

Bayburt merkeze bağlı Kavacık Köyünde bin metrekarelik samanlık hangarında çıkan yangında otlar ve tarım aletleri yanarak kül oldu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Bülent Yardımcı ve Belediye Meclis Üyesi Osman Tuluğ ile beraber Kavacık Köyünde gece çıkan yangının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak incelemelerde bulundular.
Yangın dün gece saat 02.30 saatinde il merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyünde meydana geldi. Tuncay Karatay’a ait ot ve saman deposunda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerimiz ve Özel İdareye ait ekskavatörle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında hangar içerisinde bulunan samanlarla birlikte tarım aletleri ve traktör yandı. Yaklaşık bin metrekare üzerindeki hangarda gece başlayan yangın itfaiye ve Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Pekmezci, “MHP İl Başkanımız Bekir Kasap, MHP MYK Üyemiz İdris Aydın, İl Genel Meclis Üyemiz Bülent Yardımcı ve Meclis Üyemiz Osman Tuluğ ile beraber Kavacık köyümüzdeyiz. Gece başlayan yangını dakika dakika takip ettik. Tuncay ve İsmail Karatay kardeşler ve Babaları Kadir Karatay ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Can kaybı olmaması sevincimizdir. Maddi kayıpları var. Köy muhtarımız Halil Korkusuz ile görüşerek Belediyemiz olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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