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Kavak’a değer katacak proje

SAMSUN HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Samsun’un Kavak ilçesinde vatandaşların hem alışverişlerini hem de yürüyüşlerini yapabilecekleri yeni bir cadde oluşturuluyor.Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak’a modern bir kent kimliği kazandırma projesi kapsamında ilçenin en büyük caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Samsun’un Kavak ilçesinde vatandaşların hem alışverişlerini hem de yürüyüşlerini yapabilecekleri yeni bir cadde oluşturuluyor.
Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak’a modern bir kent kimliği kazandırma projesi kapsamında ilçenin en büyük caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Projenin ilçenin çehresinin değiştirerek daha modern bir kimlik kazandıracağını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Son birkaç yılda yaklaşık 5 bin yeni konut ruhsatının verildiği Kavak, kentleşme anlamında da ciddi bir gelişim yaşıyor. Bu gelişim sürecine belediye olarak biz de hizmetlerimizle katkı sunuyoruz" dedi.
Kavak ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki çift yönlü Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin müşterek başlattıkları çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisini veren Sarıcaoğlu, "Yapacağımız yeni düzenleme ile bu bulvar çok güzel bir kimlik kazanacak. Şimdi ilk etapta cadde üzerindeki parke taşları söküyoruz, bunların yerine sıcak asfalt uygulaması yapacağız. Ayrıca cadde üzerinde çift yönlü ağaçlandırma ve ışıklandırmalarla görsel bir hava vereceğiz. Bunların yanında bulvar boyunca oturma dinlenme yerleri, gezi yolları gibi alanlarla farklılık katacağız. Böylece hem hemşehrimiz bu cadde üzerinde aileleri ve çocukları ile gezerek hoşça vakit geçirebilecekler. Hem de Kavak görselliği ve donanımı kendisine değer katacak modern bir caddeye kavuşacak" şeklinde konuştu.

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