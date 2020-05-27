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Kavaklıdere kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde başlatılan 11 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin metresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde başlatılan 11 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin metresi tamamlandı. İlçede 4 bin 600 metre içme suya hattı yenilenmesi ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işinin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
Hizmetler devam ediyor
Bodrum ve Fethiye ilçelerinde alt yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere ilçesinde alt yapı çalışmalarında da sona yaklaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak.
8 bin metre kanalizasyon hattı döşendi
Kavaklıdere’de yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50’si hibe (SUKAP) , yüzde 50’si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak. Proje 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak. 11 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin metresi tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan korona virüs salgını ile mücadelemizi sürdürürken yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Muğla’da alt yapı ile ilgili büyük yatırımları ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bodrum ve Fethiye ilçelerimizde alt yapı çalışmaları başladı. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kavaklıdere ilçemizde devam eden alt yapı çalışmaları ile güzel ilçemiz modern bir alt yapıya kavuşuyor. 11 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin metresini tamamladık. Muğla genelinde kendi öz kaynaklarımız ve dünya bankasından sağladığımız kredi ile büyük bir alt yapı yatırım hamlesi başlattık. Muğla’da yaşayan, güzel şehrimizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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