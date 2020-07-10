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Kavaklıdere’de organik buğday hasadı başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kavaklıdere Belediyesi, standart belediyecilik faaliyetlerinin yanında tarımsal faaliyetleri de büyük önem vererek zeytin, ceviz ve ayva bahçeleri oluştururken, aynı zamanda kuru fasulye üretimini de el attı.Kavaklıdere belediye başkanı Mehmet Demir, organik siyez tam buğday üretimi projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin organik tarıma yönelmesi amacıyla ilk defa genetiği oynanmamış, ilaç ve gübre kullanılmayan ata tohumlarından organik siyez tam buğday hasadının yapılmaya başlandığını açıkladı.

Kavaklıdere Belediyesi, standart belediyecilik faaliyetlerinin yanında tarımsal faaliyetleri de büyük önem vererek zeytin, ceviz ve ayva bahçeleri oluştururken, aynı zamanda kuru fasulye üretimini de el attı.
Kavaklıdere belediye başkanı Mehmet Demir, organik siyez tam buğday üretimi projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin organik tarıma yönelmesi amacıyla ilk defa genetiği oynanmamış, ilaç ve gübre kullanılmayan ata tohumlarından organik siyez tam buğday hasadının yapılmaya başlandığını açıkladı. Demir, “Anadolu topraklarının ata tohumu olan organik siyez buğdayının ilçemizin iklimi, toprak yapısı ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldı. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınması için fikir üreten bölgemiz insanı Mehmet Yılmaz Küçük’ün, Kastamonu İhsangazi ilçesinden siyez dostu Ali Yüce’den temin ettiği ata tohumları Kavaklıdere Belediyemizce Çayboyu mahallemizdeki 20 dönüm araziye ekimi yapıldı. Bölgede ilk defa ekimi yapılan tam organik siyez buğdayının ekiminden hasat dönemine kadar hiç bir ilaç ve gübre kullanılmadı. Tamamen organik olarak üretilmesine rağmen 1/16 oranında verimli ürün elde edildi. Siyez buğdayı Anadolu topraklarında 12 bin yıldan fazla bir süredir üretiliyor. Buğday çok yüksek besin ve vitamin değeri olmasının yanında en lezzetli buğday türlerinden birisidir. Organik siyez buğdayı ülkemiz sınırları içinde sınırlı alanlarda ve sınırlı miktarda üretimi yapılıyor. Buğdayın ekonomik olarak diğer, buğday türlerine göre 3-4 kat daha yüksek fiyatlara pazar payının olduğunu biliyoruz. Bu projemiz ile elde edilen ürünlerin bir kısmı üreticilerimize tohum olarak dağıtılmasıyla, siyez buğdayının Kavaklıdere ilçemizde üretiminin yaygınlaşması ile birlikte bu toprakların ata tohumlarından birisini daha gelecek nesillere aktarmaya katkı sağlayacak olmanın yanında, Kavaklıdere çiftçilerimizin ürün çeşitliliği ile birlikte gelir düzeylerini arttırmak en büyük hedefimiz” dedi.

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