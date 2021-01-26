Kavaklıdere’deki 11 milyonluk yatırımda sona gelindi

Kavaklıdere merkez mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında bugüne kadar 11 bin 550 metre kanalizasyon şebeke hattı, 230 parsel imalatı, 8 bin 730 metre içme suyu şebeke hattı ile 409 adet abone branşmanı imalatı tamamlandı.

İhale süresi Nisan ayında bitecek olan çalışmada yaklaşık 350 adet kanalizasyon parsel imalatının hava şartlarına göre Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.

Kavaklıdere Belediyesi’ne 2 milyon 522 bin TL ödenecek

Çalışma kapsamında yapılan kazılar sonrası muhtelif cadde ve sokaklarda bozulan yolların üst yapı tamiratları için Kavaklıdere Belediyesi ile MUSKİ arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma sonrasında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan 2 milyon 522 bin 520 TL karşılığında Kavaklıdere Belediyesi 40 bin m2 beton parke taşı, 2 bin metre beton bordür, 4 bin 240 m2 granit begonit özel taş kaplama çalışması yapacak.

Yapılan protokol bünyesinde üst yapı tamiratları 5 Ocak tarihinde başladı ve bugüne kadar 2 bin metrelik kısmı tamamlandı.

Başkan Gürün; “Daha yaşanır bir Muğla için var gücümüzle çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da alt yapı ile ilgili büyük yatırımları ve projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün “Kavaklıdere ilçemizde 2019 yılında başlattığımız 11 Milyon TL’lik yatırımda sona geldik. Böyle bir yatırımı Kavaklıdere’ye kazandırdığımız için mutluyuz. Çalışmalarda bozulan üst yapının tamiratı için Kavaklıdere Belediyesi ile anlaşma sağlandı. Anlaşma ve ortak çalışmalardan dolayı Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir ve ekibine, kanalizasyon çalışmaları boyunca da anlayış gösteren Kavaklıdere halkımıza teşekkür ediyorum. Proje kapsamında da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile İller Bankası yetkililerine de teşekkür ederim. Kavaklıdere’deki sorumluluk alanımızda bulunan bulvar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda yeni görünümüne kavuşturacağız” dedi.

