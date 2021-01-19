Kavak’ta can dostlar unutulmadı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakan Başkan Sarıcaoğlu, “Bizler sıcak evlerimizde otururken soğuk hava ve kar sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Böyle zor günlerde onları unutmayalım” dedi.

Yaban hayvanlarının aç kalmaması için kırsal alana ve ilçenin muhtelif yerlerine yiyecek bıraktıklarını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Sokak hayvanlarının bu soğuk ve karlı kış günlerinde aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında bu canlılar beslenme konusunda güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" diye konuştu.

Yem bırakma işlemlerine kış şartları boyunca düzenli olarak devam edeceklerini ifade eden Sarıcaoğlu, yaptıkları çalışmaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceklerini söyledi. İlçe halkına ve esnaflara çağrı yapan Başkan Sarıcaoğlu, “Halkımız evlerde artan yemekleri sokak hayvanları için belirli noktalara bırakabilir. Ayrıca ilçemizdeki, lokanta ve fırın gibi işyeri sahipleri de artan yemek ve ekmeklerini çöpe atmak yerine kış günlerinde aç kalan hayvanlara vererek destek olabilirler. Soğuk ve karlı sert kış koşulları dışarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Oysa böyle zamanlarda yapılacak yardımlarla bu canlıların hayatlarını kurtarmak mümkün” şeklinde konuştu.

