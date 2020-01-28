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Kavak’ta duygulandıran yardım

SAMSUN HABERLERİ  | 28.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Kavak ilçesinde yaşayan Orhan Hamarat adlı engelli vatandaşın depremzedeler için yaptığı yardım herkesi duygulandırdı.Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun tüm ülkeyi yasa boğan deprem yaralarını sarmak için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar imkanları ölçüsünde destek olma yarışına girerken bazen de yaşanan farklı olaylar duygulu anlara neden oluyor.

Kavak’ta duygulandıran yardım

Samsun’un Kavak ilçesinde yaşayan Orhan Hamarat adlı engelli vatandaşın depremzedeler için yaptığı yardım herkesi duygulandırdı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun tüm ülkeyi yasa boğan deprem yaralarını sarmak için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar imkanları ölçüsünde destek olma yarışına girerken bazen de yaşanan farklı olaylar duygulu anlara neden oluyor. Samsun’un Kavak ilçesinde yapılan duyurular üzerine 60 yaşındaki Orhan Hamarat engelli aracı ile bir elinde 200 TL para ile belediye binasına geldi. Orhan Hamarat’ın aynı zamanda konuşma bozukluğu olmasından dolayı ilk etapta geliş nedeni anlaşılamadı ancak daha sonra depremzedelere yardım için geldiğinin anlaşılması duygu yüklü anlara neden oldu.
Hamarat’ın yaptığı yardımın Türk insanının gösterdiği dayanışmanın en açık örneği olduğunu belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Depremzede kardeşlerimizin yaralarına bir parça da olsa merhem olmak üzere başlattığımız yardım kampanyasına ilçemizde çok büyük ilgi ve destek gördük. Özellikle de bu kardeşimizin yaptığı yardımın manevi yönden bizim için değeri çok büyük. Bizler böyle birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece ülke olarak aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz" dedi.

Kavak’ta duygulandıran yardım

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