YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kavak’ta korona önlemi

Kavak’ta korona önlemi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Kavak ilçesinde korona virüsüne karşı etkin mücadele başlatıldı.Dünyayı tehdit eden korona virüsünün ülkemizde de görülmeye başlanmasıyla birlikte birçok yerde önlem çalışmaları yapılırken Samsun’un Kavak ilçesinde de tüm camiler, parklar, okullar ve halkın toplu olarak bulunabilecekleri alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandı.İlçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da söz konusu virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte harekete geçerek ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Samsun’un Kavak ilçesinde korona virüsüne karşı etkin mücadele başlatıldı.
Dünyayı tehdit eden korona virüsünün ülkemizde de görülmeye başlanmasıyla birlikte birçok yerde önlem çalışmaları yapılırken Samsun’un Kavak ilçesinde de tüm camiler, parklar, okullar ve halkın toplu olarak bulunabilecekleri alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandı.
İlçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da söz konusu virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte harekete geçerek ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Oluşturulan ekiplerin halkın toplu olarak bulunabilecekleri tüm alanlarda ilaçlama çalışması yaptıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Her türlü ihtimale karşı bizlerde ilçemizde oluşturduğumuz ekiplerimizle ilaçlama çalışması başlattık. İlk etapta camiler, okullar, oyun alanları ve parklar gibi insanlarımız toplu olarak bulundukları ve bulunabilecekleri tüm alanları ilaçlıyoruz. İlaçlama çalışmalarımız bundan sonra da etkin bir biçimde devam ettireceğiz. Bu süreçte özellikle de hem kendimizin hem de çocuklarımızın el temizliklerine daha dikkat etmemiz gerek" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Camiler ve okul servislerinde korona önlemi

Camiler ve okul servislerinde korona önlemi

Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği

Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği

Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor

Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor

Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

Öğrenciler otogarı doldurdu

Öğrenciler otogarı doldurdu

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri ertelendi

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri ertelendi

Samsun Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:49
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Büyük Cami’nin çehresi değişecek

Büyük Cami’nin çehresi değişecek

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.