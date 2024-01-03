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Kavak’ta zehir tacirlerine geçit yok

03.01.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Kavak Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede ailelerin huzurunu kaçıran zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Kavak’ta zehir tacirlerine geçit yok

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca, geçen yıl ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. 2023 yılı içinde Kavak’ta gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde 33 bin 42 gram kubar esrar, 368 kök kenevir bitkisi, 143 gram metamfetamin, 376 adet sentetik ecza hap, 10 gr bonzai, 4 gr kokain, 1 gr afyon sakızı, 6 gr kenevir tohumu, 38 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet makinalı tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 1 adet kesici alet(pala) ele geçirilerek 89 şahsa adli işlem yapıldı, 2 şahıs da tutuklandı.

“ZEHİR TACİRLERİ İLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK”

Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, güvenlik güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ilçede emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiğini söyledi. Karanfil, “Halkımızın huzur ve güveni için zehir tacirleri ile mücadelemiz kesintisiz olarak sürecektir” dedi.

Kavak’ta zehir tacirlerine geçit yok

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