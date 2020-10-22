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Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında asfalt çalışması

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında asfalt çalışmalarına başladı.Çeşitli alt yapı çalışmaları sebebiyle tahrip olmuş Kavakyolu 1.

Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında asfalt çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında asfalt çalışmalarına başladı.
Çeşitli alt yapı çalışmaları sebebiyle tahrip olmuş Kavakyolu 1. Etap Toki yolu olarak da bilinen Binali Yıldırım Caddesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa zamanda yenilenmiş olacak.
2 bin 100 metre uzunluğunda asfalt çalışması yapılacak olan caddede trimer ile söküm çalışmalarına başlayan ekipler asfalt sökme işleminin ardından 18 bin 900 m2 alan için 3 bin 600 ton sıcak asfalt kullanarak caddeyi vatandaşların hizmetine açacaklar.

Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında asfalt çalışması

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