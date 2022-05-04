YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı

"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı

04.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivanlık güreşlerinde 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz ile başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile 33 başpehlivan mücadele edecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince spor tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 450 güreşçi mücadele edecek. Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz ile başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile 33 başpehlivan mücadele edecek.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşler öncesinde yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin 97 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Çölgeçen, güreşlerin renkli görüntülere sahne olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdüTokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar ettiGaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti

Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:55
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.