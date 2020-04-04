Kavga edenlere “sosyal mesafe” cezası

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak’ta bir grup arasında kavganın çıktığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafları gözaltına alırken, aynı zamanda korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis Valiliği talimatı ile kavgaya karışan Ö.T., A.B., S.B., B.B.,H.T., S.T. ve N.T. isimli şahıslara 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

Açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi" denildi.

