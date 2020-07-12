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Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.07.2020 19:17 | Son Güncelleme

Samsun’da kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kıran şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

Samsun’da kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kıran şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki U.Ç., kavga ettiği S.Ö.’nün kavga sırasında otomobilinin anahtarını alıp aracı çaldı. Daha sonra çaldığı otomobili Kavacık Mahallesi’ne terk eden U.Ç., intikam için aracın camlarını da kırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili U.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan U.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ilkadim
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Ilkadim
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Tekkekoy
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