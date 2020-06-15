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Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput’ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181.

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput’ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ekiplere kavga ihbarında bulundu, ardından da pasta sürprizi yaptı.
Tarihi Harput mahallesin lokantası bulunan Engin İşgüzar, 156’yı arayarak ,"Gençler arasında kavga var" ihbarında bulundu. Kısa sürede ihbar verilen bölgeye giden jandarma ekipleri ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Esnaf İşgüzar, jandarma ekiplerini pasta ile karşılayarak 181. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Jandarma ekipleri de , kutlama pastasını keserek teşekkür etti.

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