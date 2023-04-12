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‘Kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi

12.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da Gençlik Merkezi üyeleri sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.

‘Kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi

Erzincan Gençlik Merkezinde bir grup genç 10-16 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıldönümünde bir organizasyon yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Gençlik Merkezi güvenlik görevlisi kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte gençler alkışlarla pastayı yakarak polislerin haftasını kutladı. Polis ekipleri gördükleri manzara karşısında mutlu olduklarını ifade ederken Gençlik Merkezi üyesi gençler her zaman polis ekiplerinin yanında olduklarını söyledi.

“ONLAR İYİ Kİ VAR”

Gençlik Merkezinde ki gençler adına konuşma yapan Abdullah Yılmaz, polislerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “10-16 Nisan Polis Haftası olduğu için Erzincan Gençlik Merkezi’nde ki arkadaşlarımızla birlikte polislere moral verdik. Sahte ihbarda bulunduk. 30 kişilik kavga var dedik. Polis ekiplerimizde ihbar üzerine buraya geldi. Onlarla birlikte polis haftasını kutladık. Onlar iyi ki var. Onların her zaman yanındayız” dedi.

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