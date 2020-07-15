Kavgaya giden polis, uyuşturucu ele geçirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polis, evde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’nde aile içi kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eve geldiklerinde uyuşturucu madde tespit etti. Adreste F.A. ve ağabeyi E.D. adlı şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı ve satışını yaptığı tespit edilerek, 9.09 gram bonzai maddesi ve 3 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada S.K. adlı şüpheliden 5 adet sentetik hap, S.O. isimli şüpheliden 20 adet hap ve Y.B. ile M.A adlı şüphelilerden 62.80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

