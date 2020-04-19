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Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir birine saldıran iki grubu ayırmaya çalışan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şahısları dağıtabildi.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 9104 Sokak içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Adıyaman’da, bir birine saldıran iki grubu ayırmaya çalışan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şahısları dağıtabildi.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 9104 Sokak içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir birine saldıran grup için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirmek istedi. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekiplerince biber gazı sıkıldı. Sıkılan biber gazına rağmen şahıslar durmayınca polis ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Havaya edilen ateş sonrasında şahıslar kavgayı bıraktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgayla ilgili polis ekipleri kavgaya karışan şahıslar hakkında işlem başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

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