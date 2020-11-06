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Kavşaklar sinyalizasyon sistemiyle uzaktan takip edilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım stratejileri kapsamında kavşaklar ve sinyalizasyon takip sistemi ile kentin trafiği biraz daha rahatlatacakBüyükşehir Belediyesi, kavşaklarda sinyalizasyon ve uzaktan takip sistemlerini hayata geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım stratejileri kapsamında kavşaklar ve sinyalizasyon takip sistemi ile kentin trafiği biraz daha rahatlatacak
Büyükşehir Belediyesi, kavşaklarda sinyalizasyon ve uzaktan takip sistemlerini hayata geçirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen “Görev yönetim sistemi” yazılımı ile sinyalizasyon arızalarının daha hızlı ve inovatif bir şekilde giderilecek. Trafiğin seyrini etkilemeden anlık hata ve sorunları tespit eden sistem, arızalara hemen müdahale ediyor.

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