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  4. Kavşakta bulunan yüksek otlar trafiği engelliyor

Kavşakta bulunan yüksek otlar trafiği engelliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Manyas-Gönen karayolu üzerinde bulunan kavşaktaki otlar trafik güvenliğini tehdit ediyor.Manyas-Gönen karayolu üzerinde bulunan kırsal Hamamlı ve Kalebayır yönüne dönüş yapan araçlar kavşak göbeğinde bulunan gür ve uzamış otların görüş alanı sıfıra düşürmesi olası kazalara davetiye çıkarıyor.Kavşaktaki olumsuzluğun giderilmesini isteyen sürücüler kırsal Hamamlı ve Kalebayır mahallelerine dönüş yaparken mecburen karşıdan gelen aracı kontrol edebilmek için Gönen geliş yolunun sıfır noktasına kadar çıkmak zorunda kaldıklarını söylüyor ve ilgililerden bu konuda destek beklediklerini belirtiyorlar.

Manyas-Gönen karayolu üzerinde bulunan kavşaktaki otlar trafik güvenliğini tehdit ediyor.
Manyas-Gönen karayolu üzerinde bulunan kırsal Hamamlı ve Kalebayır yönüne dönüş yapan araçlar kavşak göbeğinde bulunan gür ve uzamış otların görüş alanı sıfıra düşürmesi olası kazalara davetiye çıkarıyor.
Kavşaktaki olumsuzluğun giderilmesini isteyen sürücüler kırsal Hamamlı ve Kalebayır mahallelerine dönüş yaparken mecburen karşıdan gelen aracı kontrol edebilmek için Gönen geliş yolunun sıfır noktasına kadar çıkmak zorunda kaldıklarını söylüyor ve ilgililerden bu konuda destek beklediklerini belirtiyorlar. Sürücüler bu otlar yüzünden her an bu kavşakta kaza olabileceğine vurgu yapıyorlar.

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