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Kavşakta iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

02.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K. idaresindeki 41 GB 787 plakalı Ford marka otomobil, Kullar kavşağında A.Ç. idaresindeki 34 HB 0834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 41 GB 787 plakalı aracın içerisinde sıkışan D.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan D.K.’yı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen D.K., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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