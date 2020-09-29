YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ile Eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ile Eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.V. idaresindeki 34 BYG 442 plakalı Renault marka otomobil, kavşak üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen E.T.Ö. idaresindeki 34 BML 745 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ.V. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:56
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Sahil Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Körfez Eczanesi
Korfez
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Gözde Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.